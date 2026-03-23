Минус 970 оккупантов, танк и почти 2 тысячи БпЛА: потери россиян на 23 марта

Россияне проводят активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, украинские защитники оказывают значительное сопротивление и уничтожают не только оккупантов, но и технику, которую они используют для атак на украинские позиции.

Каждый день потери растут, ведь россияне все больше применяют военных для штурма украинских позиций. Об актуальных потерях врага на 23 марта сообщили в Генштабе.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:

личного состава – около 1 288 850 (+970) человек;

танков – 11 794 (+1);

боевых бронированных машин – 24 268 (+5);

артиллерийских систем – 38 662 (+24);

РСЗО – 1 695 (+1);

средств ПВО – 1 336 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 350 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999);

крылатых ракет – 4 468 (+0);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136);

специальной техники – 4 098 (+2).



Потери врага на 23 марта / Инфографика Генштаба

