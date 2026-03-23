Минус 970 оккупантов, танк и почти 2 тысячи БпЛА: потери россиян на 23 марта
- С начала полномасштабного вторжения потери личного состава России составили около 1 288 850 человек, из них 970 – за последние сутки.
- Украинские защитники уничтожили 1 танк и почти 2 тысячи беспилотников по состоянию на 23 марта.
Россияне проводят активные наступательные действия сразу на нескольких направлениях. Однако, украинские защитники оказывают значительное сопротивление и уничтожают не только оккупантов, но и технику, которую они используют для атак на украинские позиции.
Каждый день потери растут, ведь россияне все больше применяют военных для штурма украинских позиций. Об актуальных потерях врага на 23 марта сообщили в Генштабе.
Смотрите также В России семьи оккупантов массово жалуются на невыплату компенсаций за погибших
Какие потери врага на 22 марта?
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери России в войне составляют:
- личного состава – около 1 288 850 (+970) человек;
- танков – 11 794 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 268 (+5);
- артиллерийских систем – 38 662 (+24);
- РСЗО – 1 695 (+1);
- средств ПВО – 1 336 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 350 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 192 869 (+1 999);
- крылатых ракет – 4 468 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 84 775 (+136);
- специальной техники – 4 098 (+2).
Потери врага на 23 марта / Инфографика Генштаба
Что еще недавно недосчитались оккупанты?
Накануне Силы обороны Украины уничтожили два российских зенитные ракетные комплексы "Бук" на территории России и временно оккупированных территориях. Кроме того, успешно атакованы и другие важные объекты, в частности логистические и командные пункты.
20 марта стало известно, что украинские защитники повредили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Известно, что этот борт находился на обслуживании и, вероятно, ожидал модернизации.
В этот же день в российской авиации была еще одна потеря. Украинские военные сбили российский вертолет Ка-52 на Покровском направлении с помощью FPV-дрона. Этот вертолет способен поражать как бронированную, так и небронированную технику, живую силу противника, а также воздушные цели непосредственно на поле боя.