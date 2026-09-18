Считанные минуты: генерал США ответил, сколько живут новобранцы России на фронте

Продолжительность жизни вновь прибывших российских рекрутов на отдельных участках фронта сократилась до 20 – 30 минут из-за массового применения украинских высокоточных беспилотников. Расширение масштабов применения технологий искусственного интеллекта и компьютерного зрения позволяет эффективно уничтожать врага даже при отсутствии сигнала GPS.

Об этом, выступая на конференции Air, Space & Cyber Conference, заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

Что Кейн рассказал о продолжительности жизни россиян на фронте?

Он обратил внимание на катастрофические потери среди новобранцев российской армии. Он подчеркнул, что дешевые высокоточные средства поражения чрезвычайно быстро внедряются и адаптируются непосредственно в боевых условиях.

Задумайтесь над этим. Вот что происходит, когда дешевые высокоточные средства быстро внедряются, адаптируются и масштабируются на поле боя,

– отметил американский генерал.

Военный объяснил, что ключевым фактором такой эффективности стали украинские БПЛА, оснащенные системой искусственного интеллекта. Благодаря автономному компьютерному зрению эти беспилотники способны обнаруживать и поражать цели без привязки к спутниковой навигации, что делает их полностью устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы.

Следует отметить, что представители Главного управления разведки Минобороны Украины ранее также фиксировали аналогичные показатели средней продолжительности жизни российских мобилизованных. В то же время в российских военкоматах продолжают массово выдавать мобилизационные распоряжения для быстрого привлечения гражданских лиц в зоны боевых действий.

Напомним, помимо беспилотников высокую эффективность демонстрируют и наземные роботизированные комплексы. В частности, украинский ударный НРК Droid TW-12.7 с пулеметом M2 Browning способен самостоятельно сдерживать штурмовые группы оккупантов численностью до 20 человек на расстоянии более полутора километров.