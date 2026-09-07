Россия ежедневно теряет до 1500 оккупантов: Кремль ищет наемников за рубежом, – ГУР

Среднесуточные потери российских войск в войне против Украины составляют от 1200 до 1500 человек убитыми и тяжелоранеными. Чтобы удерживать позиции и пытаться выполнять дальнейшие захватнические задачи, Кремль вынужден искать дополнительные людские ресурсы.

Об этом глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олег Иващенко рассказал в интервью "Укринформу".

Что известно о потерях России на фронте?

По данным украинской военной разведки, текущий уровень потерь противника требует от командования России не только постоянного пополнения подразделений, но и расширения общей группировки. Ежедневно потери российских войск убитыми и тяжелоранеными составляют от 1200 до 1400 человек, а в отдельные дни достигают 1500 военнослужащих. Для частичного покрытия дефицита личного состава российская сторона активно привлекает граждан других государств.

Иващенко отмечает, что на сегодняшний день в боевых действиях против Вооруженных сил Украины участвуют иностранцы из более чем 40 стран мира, в частности из регионов Центральной Азии, Африки и Латинской Америки. Захватчики формируют из них штурмовые подразделения и бросают на самые опасные участки фронта. В радиоперехватах сами оккупанты называют таких бойцов "союзниками" и используют их впереди собственных регулярных частей.

Значительная часть иностранцев попадает на войну в результате обмана. Они едут в Россию в поисках заработка и подписывают контракты, порой даже не понимая содержания документов. Вооруженные силы Украины и разведка регулярно берут таких военнослужащих в плен, что позволяет оценивать ситуацию не только по документам или перехваченным сообщениям.

Мы отдельно работаем со странами, граждан которых Россия пытается вербовать, чтобы уменьшить масштабы такого набора и не позволить свободно использовать этот человеческий ресурс для войны против Украины,

– отмечает Иващенко.

В то же время в разведке подчеркивают, что привлечение иностранцев не решает кадровых проблем Кремля и лишь частично компенсирует потери.

Готовит ли Россия мобилизацию?

Для выполнения дальнейших военных задач, в частности по полной оккупации Донецкой и Луганской областей, Россия готовит новую волну мобилизации. Несмотря на заявления Владимира Путина об отсутствии таких планов, военная разведка Украины исходит из реальных данных, а не из заявлений руководства России.

Глава ГУР напомнил, что в 2021 году российское руководство точно так же опровергало подготовку к полномасштабному вторжению.

На сегодняшний день мы понимаем, что мобилизация может проводиться и без громкого публичного объявления – прежде всего в отдаленных регионах, чтобы не создавать дополнительной напряженности в больших агломерациях, таких как Москва или Санкт-Петербург,

– пояснил Олег Иващенко.

По оценкам военной разведки, активная фаза мобилизационных мероприятий может начаться после так называемых выборов в Государственную думу России. В целом российское военное командование рассматривает возможность дополнительно мобилизовать в течение 2026 – 2027 годов около 600 тысяч человек – ориентировочно 300 тысяч в этом году и еще столько же в следующем. Без дополнительного призыва Россия способна лишь удерживать нынешний масштаб войны и компенсировать потери.

Напомним, что на временно оккупированной части Запорожской области Россия тестирует новую систему военкоматов, которая может стать подготовкой к усилению мобилизации. По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, аналоги военкоматов уже создают в небольших населенных пунктах, где людей вербуют на войну, а работникам платят в зависимости от количества заключенных контрактов и поставленных на учет.