Такое мнение 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, добавив, что враг в течение 8 лет накапливал ресурсы. К тому же имел немало средств от бывшего Советского Союза.

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Кто помогает России вести войну

"Россияне "сдулись" еще осенью 2022 года, а все эти процессы были заметны с 2014. Соглашения в Минске только дали возможность России накопить силы, средства и подготовиться к вторжению", – подчеркнул Роман Свитан.

Практически 8 лет оккупанты накапливали технику. Но все подготовленные боеприпасы, резерв живой силы закончился осенью 2022 года. Тогда же Владимир Путин объявил мобилизацию, но она не дала почти ничего, кроме возможности полгода держать фронт за счет человеческих жизней.

После этого Россия была вынуждена перевести экономику на военные рельсы, и даже сейчас она находится в очень тяжелом состоянии. Власть запустила производства, но уже вышла на конечные показатели. Силы и средства практически закончились после атак Украины еще в 2023 году.

Тогда Путин побежал в Северную Корею и Китаю, чтобы попросить их предоставить боеприпасы. Ведь Россия вышла на нулевые показатели производства. Боеприпасов не хватает не то чтобы для наступления, а даже для удержания линии фронта,

– подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Итак, если бы не Китай, Индия, КНДР и Беларусь, то спасти Россию не удалось бы. Оккупанты остановились бы еще в 2023 году. Именно эти страны вытащили россиян из "санкционной петли".

"К началу 2025 года у противника закончится техника, Путин будет просить ее, а дальше придется просить и о человеческом ресурсе", – добавил Свитан.