Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, подчеркнув, что процессы, которые запустила спецоперация ВСУ на Курщине, очень важны, и их не стоит недооценивать. Эти события могут привести даже к изменениям в российской государственности.

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Бешеный вызов для Путина

Прорыв российской границы в Курской области украинскими силами выявил несколько "слабых мест" России.

Прежде всего разрушился ее образ как "неприступной" страны, которая за 20 лет правления Владимира Путина привыкла, что войны начинает только Россия и ведет их исключительно на зарубежных территориях.

Поэтому для Путина операция ВСУ стала бешеным вызовом,

– уверен политолог.

Также с началом спецоперации жители по меньшей мере приграничных регионов России поняли, что весь популистский и пропагандистский бред, который они воспринимают из официальных каналов информации, не имеет ничего общего с реальностью.

Ведь когда, по его словам, появляется угроза для России, никто не спешит на помощь местным жителям и не освобождает их с территорий, где сложилась критическая ситуация.

Кроме того, во время событий на Курщине выяснилось, что российское общество абсолютно не готово к сопротивлению.

Сейчас вспоминают, как в начале полномасштабного вторжения России, в Херсоне или в небольших населенных пунктах на Сумщине и Харьковщине люди с голыми руками выходили против танков и огромных колонн техники. В России ни один человек не вышел на улицу, все спрятались или убежали. Российское общество – деградировано во многих вопросах, оно не способно к защите "исконных" территорий,

– заметил он.

Российская власть также растерялась относительно информационного сопровождения операции на Курщине. Сначала они начали преуменьшать уровень угрозы от этих событий для режима Путина.

Они подчеркивали, что ситуация более-менее "контролируемая", что вот-вот "подойдут резервы", и стоит российским войскам дать отпор украинским силам, что прорвались в Курскую область, как они вернут контроль над границей. Однако операция в Курской области, по его словам, только набирает обороты.

"Поэтому эти события – очень серьезный удар по авторитету Путина – как международному, так и, самое важное, внутреннему. Россияне долгое время считали, что он может решить любую проблему. Однако сейчас Путин демонстрирует, что ничего решить не может и только теряет территории", – подчеркнул Максим Джигун.

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