Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, наголосивши, що процеси, які запустила спецоперація ЗСУ на Курщині, дуже важливі, і їх не варто недооцінювати. Ці події можуть призвести навіть до змін у російській державності.

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Шалений виклик для Путіна

Прорив російського кордону в Курські області українськими силами виявив декілька "слабких місць" Росії.

Насамперед зруйнувався її образ як "неприступної" країни, яка за 20 років правління Владіміра Путіна звикла, що війни розпочинає лише Росія і веде їх виключно на іноземних територіях.

Тому для Путіна операція ЗСУ стала шаленим викликом,

– впевнений політолог.

Також з початком спецоперації мешканці щонайменше прикордонних регіонів Росії зрозуміли, що вся популістична і пропагандистська маячня, яку вони сприймають з офіційних каналів інформації, немає нічого спільного з реальністю.

Адже коли, за його словами, з'являється загроза для Росії, ніхто не поспішає на допомогу місцевим мешканцям і не визволяє їх з територій, де склалась критична ситуація.

Крім того, під час подій на Курщині з'ясувалось, що російське суспільство абсолютно не готове до спротиву.

Зараз згадують, як на початку повномасштабного вторгнення Росії, у Херсоні чи в невеликих населених пунктах на Сумщині та Харківщині люди з голими руками виходили проти танків і величезних колон техніки. В Росії жодна людина не вийшла на вулицю, всі поховалися або втекли. Російське суспільство – деградоване в багатьох питаннях, воно не здатне до захисту "ісконних" територій,

– зауважив він.

Російська влада також розгубилась щодо інформаційного супроводу операції на Курщині. Спочатку вони почали применшувати рівень загрози від цих подій для режиму Путіна.

Вони підкреслювали, що ситуація більш-менш "контрольована", що от-от "підійдуть резерви", і варто російським військам дати відсіч українським силам, що прорвались у Курську область, як вони повернуть контроль над кордоном. Проте операція на Курщині, за його словами, тільки набирає обертів.

"Тому ці події – дуже серйозний удар по авторитету Путіна – як міжнародному, так і, найважливіше, внутрішньому. Росіяни тривалий час вважали, що він може розв'язати будь-яку проблему. Однак зараз Путін демонструє, що нічого вирішити не може і лише втрачає території", – наголосив Максим Джигун.

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