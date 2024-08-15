Він також підтвердив інформацію про те, що Росія перекидає свої війська з деяких ділянок фронту в Україні до Курської області. Борис зауважив, що Путін надає перевагу внутрішній політичній стабільності над військовою відповіддю.

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Чи передислоковує Росія свої війська

Баррос підтвердив, що російські війська дійсно передислокуються з деяких ділянок фронту в Україні до Курська. Зокрема, російське командування перекидає війська з північного угруповання під Харковом, а також десантні частини ВДВ та підрозділи із Запорізького фронту до Курська.

"Ви згадали Покровськ, ви згадали Часів Яр – російське командування, наскільки ми можемо судити, ще не забирало значні сили з тих критичних ділянок східної лінії фронту. Схоже, що російське командування надає перевагу збереженню цих сил там для наступальних операцій. Але вони готові піти на ризик і передислокувати підрозділи з інших непріоритетних секторів", – зауважив Баррос.

Чим була здивувала реакція Кремля

Мене вразило, що Путіну знадобилося кілька днів, щоб фактично сформулювати відповідь на цей наступ. Я був дуже здивований, що він не оголосив війну, що не ввели воєнний стан,

– зазначив аналітик.

Він також додав, що не очікував створення антитерористичної операції, якою буде керувати ФСБ. Баррос зауважив, що для стабілізації ситуації в Курській області задіяні прикордонники ФСБ, сили Росгвардії, МВС, звичайні війська Міноборони Росії та строковики, які перебували на кордоні.

"ФСБ історично не працює з підпорядкуванням координаційного командування над всіма цими структурами. І мені дуже незрозуміло, як росіяни збираються створити ефективний спільний командно-контрольний центр для того, щоб дати відповідь на цю значну українську операцію, коли, в принципі, організацією, яка найкраще оснащена для цього, є російський Генштаб і російський міністр оборони", – зауважив Баррос.

На його думку, це свідчить про те, що Путін не готовий оголосити чергову мобілізацію. Боррос вважає, що якби глава Кремля зробив це, то таке рішення здійняло б паніку по всій території Росії.

"Тому я вважаю рішення Путіна знову підпорядкувати те, що повинно було б бути адекватним військовим плануванням, своїм політичним цілям для власної внутрішньої стабільності, є ще однією проблемою. Історично він завжди робив помилки щодо того, як вести цю війну проти України, і він надавав перевагу політичним міркуванням над надійною військовою відповіддю", – резюмував аналітик.