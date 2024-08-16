Каволі вважає, що така реакція Росії пов'язана з кількома факторами. Перш за все, це відсутність чіткого розуміння, хто має відповідати за бойові дії всередині країни, по-друге, брак вивільнених військ, які Росія могла б спрямувати проти українських сил у Курській області.

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Як генерал НАТО прокоментував Курську операцію

Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція. Частково це тому, що Росія не встановлює, хто має повноваження. Міністерство оборони відповідальне за воєнні дії всередині України, але ж не всередині Росії, правильно? Тобто це мало б бути Міністерство внутрішніх справ,

– заявив Каволі.

Він додав, що у Росії також відсутні вільні сили, які можна було б перекинути в Курську область. Каволі зауважив, що кількість російських сили, які перебувають на території України, дуже суттєва.

Генерал наголошує, що підрозділи, які залишилися протистояти Україні в Курській області – строковики, яким юридично заборонено воювати в Україні, тому це не ті бійці, від яких можна очікувати на швидку реакцію.

Каволі підкреслює, що Росія перекинула в Курську область досить багато повітряних сил, втім, невідомо скільки країна-аресорка планує залучити наземних сил, і який ефект це матиме в майбутньому.

"Деякі підрозділи прибули зі Сходу України, щоб вести бій. Очевидно, їм віддадуть перевагу, порівняно із підрозділами з інших місць. Думаю, що Росії доведеться ухвалювати рішення з їх сторони щодо часу та щодо наявності військ", – зазначив генерал.

Який стан має українська армія

Відповідаючи на питання про стан української армії, Каволі відзначив, що попри проблеми, які поставали перед українськими Збройними силами, його вразили інновації, які Україна продемонструвала у військовому, технічному і тактичному планах.

Думаю, ми бачимо дещо (з цього – 24 Канал) під час наступу у Курській області. Тож, безперечно є виклики, але Україна точно має здатність їх подолати,

– зазначив Каволі.

Він також відзначив внесок міжнародної спільноти та те, як його змогла використати Україна.

"За останні декілька років це було абсолютно чудово, що Україна змогла зробити за сприяння, можливо, 50 різних країн світу, які добровільно об’єдналися, щоб допомогти їм (українцям – 24 Канал) у їхній боротьбі", – резюмував головнокомандувач НАТО.