З україномовною жителькою Курщини змогли поспілкуватися українські військові. Жінка розповіла, що російські війська покинули їх.

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Що розповіла жителька Курщини

Один з бійців батальйону "Нахтіґаль" запитав жительку Курської області про те, що говорять російські журналісти про війну в Україні. У відповідь жінка заявила, що їх ЗМІ брешуть.

Я ото сиджу тільки головою киваю, думаю "брешіть, брешіть",

– заявила жінка.

Також вона додала, що російські війська їх покинули. Також у неї запитали її думку щодо ситуації в Курській області.

"Нада, щоб в якусь сторону воно перехилялося, а то він грамотний, той то Путін, прости Господи, балакать по телевізору", – сказала місцева жителька.

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Вона додала, що російський диктатор "кинув своїх людей". Також жінка обурена тим, що жителів міст переселяють до Москви, а на сільське населення Путіну байдуже.

До слова, 13 серпня в мережі з'явилося відео на якому бабуся з Курської області назвала Путіна "су**м сином". Жінка також розкритикувала владу Курської області та подякувала ЗСУ.