Безжалостные удары по россиянам продолжаются: ВСУ поразили ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов

Р️️оссия продолжает нести потери на фронте. На днях она успешно "избавилась" от зенитного ракетного комплекса "Оса" и ряда своих логистических объектов.

Все благодаря работе Сил обороны Украины. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Где и какие потери понесли россияне?

Силы обороны Украины 29 января обнаружили и успешно поразили российский ЗРК "Оса" вблизи Семеновки на временно оккупированной территории Запорожской области.

Военные подтверждают, что было прямое попадание в цель. ️

Справочно. ЗРК "Оса" – это мобильная система ПВО малого радиуса действия для защиты военных подразделений и стратегических объектов России от ударов авиации, крылатых ракет и БпЛА.

Поражение ЗРК "Оса": смотрите видео

Также на ВОТ Запорожье наши военные ударили по важным логистическим объектам оккупантов.

В частности, под прицелом оказался:

ремонтное подразделение отдельной бригады специального назначения россиян вблизи Токмака,

склады материально-технического обеспечения артиллерийского полка возле Охримовки,

объекты 76-й десантно-штурмовой дивизии под Кирилловкой.

Там потери оккупантов уточняются.

Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины. Дальше будет! Слава Украине!

– отметили в Генштабе.

Другие потери России