"Масштабы потерь колоссальные": в Запорожье погибают мобилизованные крымчане

На Запорожском направлении оккупанты несут огромные потери. Особенно их чувствуют солдаты из 810 бригады морской пехоты (Севас) и отрядов, которые оккупанты сформировали в Крыму.

Об этом 24 Каналу сообщили источники. Отмечают, что "масштабы потерь огромны". Оккупантов просто не успевают забрать с позиций и оставляют в окопах. Хотя некоторых таки "возвращают" двухсотыми в Крым.

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На Запорожском направлении понесут огромные потери оккупанты из 810 бригады морской пехоты (Севас) и различных "добровольческих" отрядов, сформированных в Крыму. Тела традиционно оставляют в окопах, однако часть везут на полуостров,

– отметил источник.

Отмечают, что за сутки в оккупированном Крыму хоронят до 30 человек.

оккупанты не успевают "усиливать" свою армию

Кстати, воины даже не доезжают до позиции. Часть тех, кого россияне мобилизовали в Крыму и готовили к переброске на Запорожское направление, ВСУ ликвидировали еще во время их подбора. "Косых-хромых" окупантов отправили из Скадовска в Токмак, где Силы обороны разбили их до основания – известно по меньшей мере 100 "двухсотых" оккупантов.

Заметим, что 13 июля во временно оккупированном Токмаке наши защитники успешно ликвидировали вражеский завод и не менее 200 врагов. Под атаку попал и так называемый вражеский комендант, которого поставили враги.

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