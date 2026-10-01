Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Что известно о потерях врага?
С начала полномасштабного вторжения по 30 сентября 2026 года потери страны-террористки составляют:
- личного состава – около 1 535 870 (+1 900) человек;
- танков – 12 388 (+0);
- боевых бронированных машин – 25 464 (+1);
- артиллерийских систем – 50 555 (+36);
- РСЗО – 2 174 (+3);
- средств ПВО – 1 683 (+1);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 541 383 (+1 288);
- наземных робототехнических комплексов – 2 803 (+14);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 887 (+524);
- специальной техники – 4 774 (+4);
- крылатых ракет – 5 126 (+5).
Потери России 1 октября / Инфографика Генштаба
Между тем Путин назвал "праведной" борьбу россиян, в частности жителей Донбасса и Новороссии, за "свободу и справедливость". Российский народ якобы "не запугать и не сломить", а депутаты Госдумы, являющиеся ветеранами так называемой "СВО", будто бы доказали свою "безусловную преданность Родине".
Путин выразил уверенность, что Россия сможет "на многие поколения вперед" обеспечить гарантии собственной безопасности и суверенитета. Кроме того, он призвал придать новый импульс инвестиционному циклу и полностью выполнить социальные обязательства государства.