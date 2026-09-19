Снова более полутора тысяч уничтоженных оккупантов и не только: какие потери понесла Россия по состоянию на 19 сентября

Российские войска продолжают всеми силами пытаться продвигаться по украинской территории, при этом неся значительные потери. В то же время Силы обороны добиваются успехов в ходе операции "Вивальди".

О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ. Каковы потери России в войне? С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 сентября 2026 года Россия потеряла: личного состава – около 1 516 430 (+1 520) человек;

танков – 12 352 (+1);

боевых бронированных машин – 25 357 (+5);

артиллерийских систем – 50 011 (+73);

РСЗО – 2 143 (+1);

средств ПВО – 1 657 (+11);

самолетов – 442 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 672 (+16);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 524 132 (+1 816);

крылатых ракет – 5 111 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 150 922 (+480);

специальной техники – 4 703 (+2).

Потери врага в войне / Генштаб К слову, недавно украинские военные уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400, которая ранее представляла угрозу для Киева. Поражение произошло в тылу России. Фото уничтоженной установки обнародовала компания Fire Point, подтвердив, что на снимке действительно запечатлен демилитаризованный российский комплекс.