19 сентября, 07:23
Снова более полутора тысяч уничтоженных оккупантов и не только: какие потери понесла Россия по состоянию на 19 сентября
Российские войска продолжают всеми силами пытаться продвигаться по украинской территории, при этом неся значительные потери. В то же время Силы обороны добиваются успехов в ходе операции "Вивальди".
О новой партии уничтоженных оккупантов и их технике сообщили в Генштабе ВСУ.
Каковы потери России в войне?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 сентября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 516 430 (+1 520) человек;
- танков – 12 352 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 357 (+5);
- артиллерийских систем – 50 011 (+73);
- РСЗО – 2 143 (+1);
- средств ПВО – 1 657 (+11);
- самолетов – 442 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 672 (+16);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 524 132 (+1 816);
- крылатых ракет – 5 111 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 150 922 (+480);
- специальной техники – 4 703 (+2).
Потери врага в войне / Генштаб
К слову, недавно украинские военные уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400, которая ранее представляла угрозу для Киева. Поражение произошло в тылу России. Фото уничтоженной установки обнародовала компания Fire Point, подтвердив, что на снимке действительно запечатлен демилитаризованный российский комплекс.