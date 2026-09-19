Про нову партію ліквідованих окупантів і їхню техніку повідомили в Генштабі ЗСУ.
Які втрати Росії у війні?
Від початку повномасштабного вторгнення станом на 18 вересня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 516 430 (+1 520) осіб;
- танків – 12 352 (+1);
- бойових броньованих машин – 25 357 (+5);
- артилерійських систем – 50 011 (+73);
- РСЗВ – 2 143 (+1);
- засобів ППО – 1 657 (+11);
- літаків – 442 (+0);
- гелікоптерів – 356 (+0);
- наземних робототехнічних комплексів – 2 672 (+16);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня –524 132 (+1 816);
- крилатих ракет – 5 111 (+0);
- кораблів/катерів – 35 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 150 922 (+480);
- спеціальної техніки – 4 703 (+2).
Втрати ворога у війні / Генштаб
До слова, нещодавно українські військові знищили російську пускову установку ЗРК С-400, яка раніше становила загрозу для Києва. Ураження відбулося в тилу Росії. Фото знищеної установки оприлюднила компанія Fire Point, підтвердивши, що на світлині справді зафіксовано демілітаризований російський комплекс.