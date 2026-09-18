Світлину демілітаризованого ЗРК опублікувала компанія Fire Point, підтвердивши, що на фото – знищена пускова установка ворога.

Деталі знищення ворожої ППО

Спершу фото з'явилось у Telegram-каналі Exilenova+. За наведеною інформацією, на світлині була одна з двох уражених установок, які російські війська використовували в режимі "земля-земля".

Уражена російська пускова установка С-400 / Exilenova+

Зазначається, що лише кілька днів тому з цього озброєння окупанти завдавали цинічних ударів по Києву. Тепер воно успішно демілітаризоване Силами оборони України.

Українська оборонна компанія уточнила, що нищівного удару по модернізованому ворожому комплексу завдали дронами FP-1. Знищено пускову установку, за даними зброярів, було в районі селища Порошино у Брянській області.

Нагадаємо, 17 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження двох пускових установок С-400. Як заявляло командування, українські військові накрили ворожі позиції в районі населеного пункту Вигоничі, що у Брянській області. Саме звідти загарбники запускали балістику по українській столиці.

Нагадаємо, українські військові системно знищують ворожу військову інфраструктуру. Так, Сили оборони завдали удару по об'єктах росіян у тимчасово окупованому Криму, на Донеччині та Луганщині. Відпрацювали вони по наземній станції управління безпілотниками "Оріон", базі підготовки дронів та декільком складам з боєприпасами.