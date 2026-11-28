28 ноября, 06:29
Оккупанты продолжают гибнуть тысячами: какие потери понесла Россия по состоянию на 28 ноября
За сутки российская армия потеряла в Украине еще почти 3 тысячи военных. Кроме того, украинские защитники уничтожили десятки единиц бронетехники, артиллерийских систем и другого вооружения противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Какие потери понесла Россия?
Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 ноября 2026 года составляют:
- Личный состав: 1 650 986 (+2 825) человек
- Танки: 12 517 (+3)
- Боевые бронированные машины: 26 038 (+35)
- Артиллерийские системы: 52 900 (+42)
- РСЗО: 2 312 (+6)
- Средства ПВО: 1 782 (+10)
- Самолеты: 456
- Вертолеты: 356
- Наземные робототехнические комплексы: 3 253 (+10)
- БПЛА оперативно-тактического уровня: 623 676 (+1 359)
- Крылатые ракеты: 5 278
- Корабли и катера: 36
- Подводные лодки: 2
- Автомобильная техника и автоцистерны: 181 327 (+575)
- Специальная техника: 4 958 (+7)
Потери России в войне / Генштаб
Напомним, что 26 ноября и в ночь на 27 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по системам противовоздушной обороны, пунктам управления и военной логистике российских оккупантов. В частности, в Запорожской области поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".