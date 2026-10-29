ВСУ уничтожили еще более 1500 российских военнослужащих всего за сутки: потери противника на 29 октября
Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки украинские военные уничтожили еще 1560 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб.
Каковы потери противника?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 октября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 584 910 (+1 560) человек;
- танков – 12 449 (+1);
- боевых бронированных машин – 25 614 (+5);
- артиллерийских систем – 51 699 (+25);
- РСЗО – 2 245 (+4);
- средств ПВО – 1 727 (+0);
- самолетов – 450 (+1);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 587 409 (+1 614);
- наземных робототехнических комплексов – 3 036 (+4);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 168 010 (+272);
- специальной техники – 4 860 (+1);
- крылатых ракет – 5 140 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, по данным украинской разведки, по состоянию на 15 сентября 2026 года численность российской наземной группировки составляла более 680 тысяч военнослужащих. В ГУР отметили, что в случае политического решения о новой мобилизации ее участников в первую очередь могут использовать для восполнения боевых потерь и доукомплектования подразделений до штатной численности.
В то же время вероятность непосредственного участия новых мобилизованных в войне против Украины оценивается как высокая. Поэтому новобранцы могут оказаться не только в тыловых подразделениях, но и непосредственно на передовой.