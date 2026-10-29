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29 октября, 06:41
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ВСУ уничтожили еще более 1500 российских военнослужащих всего за сутки: потери противника на 29 октября

Вероника Соцкова

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки украинские военные уничтожили еще 1560 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 584 910 (+1 560) человек;
  • танков – 12 449 (+1);
  • боевых бронированных машин – 25 614 (+5);
  • артиллерийских систем – 51 699 (+25);
  • РСЗО – 2 245 (+4);
  • средств ПВО – 1 727 (+0);
  • самолетов – 450 (+1);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 587 409 (+1 614);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 036 (+4);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 168 010 (+272);
  • специальной техники – 4 860 (+1);
  • крылатых ракет – 5 140 (+0).
     

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, по данным украинской разведки, по состоянию на 15 сентября 2026 года численность российской наземной группировки составляла более 680 тысяч военнослужащих. В ГУР отметили, что в случае политического решения о новой мобилизации ее участников в первую очередь могут использовать для восполнения боевых потерь и доукомплектования подразделений до штатной численности.

В то же время вероятность непосредственного участия новых мобилизованных в войне против Украины оценивается как высокая. Поэтому новобранцы могут оказаться не только в тыловых подразделениях, но и непосредственно на передовой.