ВСУ уничтожили еще более 1500 российских военнослужащих всего за сутки: потери противника на 29 октября

Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки украинские военные уничтожили еще 1560 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб.

Каковы потери противника?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 28 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 584 910 (+1 560) человек;

танков – 12 449 (+1);

боевых бронированных машин – 25 614 (+5);

артиллерийских систем – 51 699 (+25);

РСЗО – 2 245 (+4);

средств ПВО – 1 727 (+0);

самолетов – 450 (+1);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 587 409 (+1 614);

наземных робототехнических комплексов – 3 036 (+4);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 168 010 (+272);

специальной техники – 4 860 (+1);

крылатых ракет – 5 140 (+0).



Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, по данным украинской разведки, по состоянию на 15 сентября 2026 года численность российской наземной группировки составляла более 680 тысяч военнослужащих. В ГУР отметили, что в случае политического решения о новой мобилизации ее участников в первую очередь могут использовать для восполнения боевых потерь и доукомплектования подразделений до штатной численности.

В то же время вероятность непосредственного участия новых мобилизованных в войне против Украины оценивается как высокая. Поэтому новобранцы могут оказаться не только в тыловых подразделениях, но и непосредственно на передовой.