ВСУ уничтожили огромное количество врагов и техники: потери России по состоянию на 29 сентября
За последние сутки российская армия потеряла на фронте еще 1440 военнослужащих. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили и повредили десятки единиц техники и вооружения противника.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Какие потери понес враг?
С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора составляют:
- личного состава – около 1 532 500 (+1 440);
- танков – 12 388 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 463 (+13);
- артиллерийских систем – 50 498 (+21);
- РСЗО – 2 169 (+4);
- средств ПВО – 1 681 (+2);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 780 (+6);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 538 702 (+1 474);
- крылатых ракет – 5 118 (+0);
- кораблей / катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 155 031 (+296);
- специальной техники – 4 765 (+2).
Потери России 29 сентября / Инфографика Генштаба
В то же время Россия уже начала дополнительный набор военных для войны против Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Москва увеличивает количество людей, которых пытается привлечь в российскую армию различными способами.
Кроме того, Кремль планирует активнее вербовать иностранцев для участия в войне. На территории России сейчас находятся более 8 тысяч военных из Северной Кореи. Еще около 10 тысяч северокорейских военнослужащих готовят к развертыванию.
В свою очередь Россия передает КНДР технологии и техническую поддержку, в частности помогает наладить производство ударных беспилотников типа Shahed. Украинский президент призвал государства, граждан которых Москва пытается привлечь в свою армию, противодействовать такой вербовке.