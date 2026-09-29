ВСУ уничтожили огромное количество врагов и техники: потери России по состоянию на 29 сентября

За последние сутки российская армия потеряла на фронте еще 1440 военнослужащих. Кроме того, Силы обороны Украины уничтожили и повредили десятки единиц техники и вооружения противника.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Какие потери понес враг?

С начала полномасштабного вторжения потери страны-агрессора составляют:

личного состава – около 1 532 500 (+1 440);

танков – 12 388 (+3);

боевых бронированных машин – 25 463 (+13);

артиллерийских систем – 50 498 (+21);

РСЗО – 2 169 (+4);

средств ПВО – 1 681 (+2);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 780 (+6);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 538 702 (+1 474);

крылатых ракет – 5 118 (+0);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 155 031 (+296);

специальной техники – 4 765 (+2).

Потери России 29 сентября / Инфографика Генштаба

В то же время Россия уже начала дополнительный набор военных для войны против Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Москва увеличивает количество людей, которых пытается привлечь в российскую армию различными способами.

Кроме того, Кремль планирует активнее вербовать иностранцев для участия в войне. На территории России сейчас находятся более 8 тысяч военных из Северной Кореи. Еще около 10 тысяч северокорейских военнослужащих готовят к развертыванию.

В свою очередь Россия передает КНДР технологии и техническую поддержку, в частности помогает наладить производство ударных беспилотников типа Shahed. Украинский президент призвал государства, граждан которых Москва пытается привлечь в свою армию, противодействовать такой вербовке.