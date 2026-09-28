Об этом Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Что известно об увеличении набора военных в России?

Россия использует различные способы для увеличения количества военных, которых привлекают в российскую армию. В частности, Москва планирует активнее привлекать иностранцев.

Россия уже начала дополнительную мобилизацию. Они увеличивают количество людей, которых набирают различными методами. Планируют увеличить и привлечение иностранцев,

– заявил Зеленский.

Отдельно он сообщил о новых данных относительно привлечения Северной Кореей своих военных к войне на стороне России. На российской территории сейчас находятся более 8 тысяч военных КНДР, а еще около 10 тысяч северокорейских военных готовят к развертыванию.

Россия, в свою очередь, передает Северной Корее технологии и техническую поддержку. В частности, на территории КНДР развернули производство ударных беспилотников типа Shahed.

Вот так распространяется зло и как угроза жизни в одной части мира распространяется на другие части мира. Это можно преодолеть только совместными усилиями,

– заявил Зеленский.

Он призвал правительства государств, граждан которых Россия пытается привлечь в свою армию, противодействовать этому, а международных партнеров Украины – усиливать санкционное давление.

Зеленский также подчеркнул необходимость конкретной поддержки Украины, в частности через новые пакеты помощи и решения, которые должны усилить способность государства противостоять российской агрессии.

Напомним, по оценке "Мадяра", до конца года Россия может дополнительно привлечь около 300 тысяч военных. Первое существенное увеличение численности российских сил на фронте может начаться уже с октября.