Об этом командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди "Мадяр" заявил в интервью The Telegraph.

Сколько оккупантов Россия мобилизует до конца года?

Бровди считает, что после объявления мобилизации Россия сможет быстро увеличить количество военных на фронте. Речь идет преимущественно о неподготовленных мужчинах, которых будут направлять на войну после минимальной подготовки.

По оценке "Мадяра", до конца года Россия может дополнительно привлечь около 300 тысяч военных. Он ожидает, что первое существенное увеличение численности российских сил на фронте может начаться уже с октября.

Командующий СБС отметил, что украинские военные уже видят признаки увеличения численности российских военных на фронте.

По его словам, в первой половине сентября количество уничтоженных российских военных было примерно на 25% больше, чем за аналогичный период августа. "Мадяр" связывает это с тем, что в России уже идет скрытая мобилизация.

По его мнению, Путин будет спешить использовать дополнительный мобилизационный ресурс, поскольку после завершения осеннего периода благоприятных погодных условий наступать станет сложнее.

Майор отметил, что увеличение численности российских военных на фронте будет означать больше потерь для российской армии и больше работы для украинских Сил беспилотных систем.

В то же время он признал, что увеличение численности российских военных станет испытанием. Впрочем, украинские военные заранее знали о подготовке врага к мобилизации и готовятся встретить его должным образом.

Бровди также отметил, что Россия с декабря 2023 года не демонстрировала на фронте значительных успехов, которые соответствовали бы ее затратам на личный состав, технику, ресурсы и финансы.

Поэтому, по его мнению, заявленные Путиным сроки захвата украинских территорий останутся нереализованными.