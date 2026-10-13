Выживают лишь 5%: военный рассказал о хаосе в российской армии под Покровском

На Покровском направлении российское командование бросает в штурм тысячи новобранцев, из которых выживает не более 5 процентов. Из-за нереалистичных приказов захватить Донецкую область до нового года в рядах врага царит полный хаос.

Как рассказал в эфире 24 Канала офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк, в настоящее время Россия задействует наибольшие людские и дроновые ресурсы с 2022 года. По его словам, только в зоне ответственности их подразделения за прошлый месяц было уничтожено 800 оккупантов. В отдельные дни потери врага достигают 50 человек в сутки.

Почему в рядах оккупантов царят ложные доклады и хаос?

В рядах российских войск царит хаос из-за нереалистичности приказа высшего руководства захватить Донецкую и Луганскую области до нового года. Командиры нижнего звена опасаются докладывать наверх о реальном положении дел и прибегают к обману.

На российских картах немало позиций обозначено как "захваченные", хотя на самом деле там по-прежнему находятся украинские защитники. Для создания нужной картинки россияне активно используют так называемых "флаговтыков", которые пытаются установить российский флаг на разрушенных зданиях лишь для съемки с дрона.

У нас был случай, когда россияне довольно спокойно подъехали на мотоцикле к нашим позициям, к нашим разведчикам, крикнули им, не из той ли они такой-то российской бригады, после чего были немедленно ликвидированы,

– делится военный.

Из-за такой дезинформации оккупанты часто отправляют новые подразделения якобы в свой тыл, где они попадают прямо на хорошо укрепленные рубежи украинской обороны и гибнут.

Как Россия заманивает новую молодежь и срочников на фронт?

Несмотря на колоссальные потери, россияне продолжают подписывать контракты с армией России. Главной причиной остается бедность в российских провинциях, где выплата за подписание первого контракта представляет собой огромные деньги. Оккупанты активно вербуют молодежь и срочников, предлагая им около 10 тысяч долларов за подписание контракта.

Кроме того, многих молодых людей и срочников банально обманывают. Им обещают, что служба будет проходить на тыловых объектах в Донецке и они не будут участвовать в штурмовых операциях. Вражеское командование обещает им спокойную службу в тылу или охрану объектов, но на самом деле сразу же бросает неподготовленных бойцов в "мясорубку" штурмов.

Люди в России живут довольно бедно и, увидев сумму в 10 тысяч долларов за подписание контракта, понимают, что таких денег не заработают за полжизни. Им обещают обычную охрану объектов, но очень быстро такие люди оказываются на своем первом и последнем штурме,

– подытожил Черняк.

Чтобы эффективно сдерживать эти наступательные волны перед наступлением холодов, бригада "Рубеж" в настоящее время собирает средства на управляемые модули минирования.

Напомним, ранее мы писали, что враг перешел к тактике непрерывных атак мелкими пешими группами. Как отмечал командир батальона "Сила свободы" Владимир Назаренко, российская пехота превратилась в "мясо для дронов", которое отправляют на убой каждые полчаса.