Россия теряет больше солдат, чем набирает: что случилось с планами Путина

Российская армия продолжает наступление в Украине, однако ее потери уже значительно превышают число новых военнослужащих. Из-за этого Кремль не смог достичь целей, поставленных на 2026 год, а часть территориальных планов фактически перенес на 2027 год.

Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, насколько серьезным стал разрыв между потерями и пополнением российской армии. Он также рассказал, каких результатов оккупанты не смогли достичь на фронте и как это влияет на дальнейшие планы Владимира Путина.

Россия теряет военных быстрее, чем набирает

Несмотря на длительную наступательную кампанию, российское командование не может полностью компенсировать потери личного состава. Даже постоянный набор новых военнослужащих не позволяет покрыть количество убитых и раненых, которое российская армия ежемесячно теряет в войне против Украины.

Романенко обратил внимание на общий масштаб российских потерь с начала полномасштабного вторжения. Он не поддержал предположение о двух миллионах, ориентируясь на другую оценку.

Я придерживаюсь оценки примерно в полтора миллиона потерь российских военных. Цифра, конечно, может отличаться, но потери очень большие,

– отметил Романенко.

По приведенным экспертом данным, ежемесячные потери российской армии достигли 49 тысяч военнослужащих. В то же время оккупанты набирают не более 30 тысяч новых военных за аналогичный период.

Разница составляет примерно 19 тысяч человек, которых Россия не может восполнить при нынешних темпах набора. При этом суточные потери варьируются в зависимости от интенсивности боев, но, по оценке Романенко, превышают полторы тысячи военнослужащих.

Такой разрыв напрямую сказывается на возможностях российской армии продолжать наступление. Оккупанты вынуждены тратить значительные человеческие ресурсы, не получая тех территориальных результатов, на которые рассчитывало их командование.

Путин не смог захватить три украинские области

Российское руководство продолжает претендовать на украинские территории, которые Москва незаконно объявила частью России. Однако по итогам наступательной кампании оккупационные войска так и не смогли установить контроль над всеми регионами, на которые претендует Кремль.

Романенко связывает невыполнение этих задач, в частности, с большими потерями личного состава, которые превышают возможности российской армии по пополнению своих подразделений.

Наступательная кампания Вооруженных сил Российской Федерации фактически не выполнила своих задач на этот год. Их уже фактически перенесли на следующий год. И в первую очередь это касается захвата Донецкой области, но не только – Херсонской и Запорожской,

– пояснил военный эксперт.

Все три области Россия незаконно включила в свою Конституцию, хотя ни одну из них полностью не контролирует. Таким образом, заявленные Москвой территориальные претензии остаются нереализованными, несмотря на длительные штурмы и значительные потери российской армии.

По оценке Романенко, большие потери остаются одним из факторов, которые не позволили оккупантам выполнить поставленные задачи в 2026 году. В то же время эксперт выразил надежду, что Россия не сможет реализовать эти планы и в дальнейшем.

Романенко о потерях оккупантов: смотрите видео