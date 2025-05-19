Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что российская группировка в Украине сейчас примерно такая же, как и в прошлом году. Тогда у них было около 650 тысяч личного состава. К этому стоит добавить еще различные ЧВК, так называемое "апалчение" и тому подобное.

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Как Россия меняет свою тактику

Как отметил Тимочко, в прошлом году Путин на бумаге увеличил до 2 миллионов 389 тысяч личного состава. Но при этом им не удалось резко нарастить группировку в Украине.

Без общей мобилизации они не могут резко нарастить объемы личного состава или заполнить открыть штатные должности. В среднем Россия столько теряет на поле боя, сколько контрактует. А еще есть небольшое время на подготовку, перемещения. Это влияет на то, что Россия не может резко нарастить количество личного состава,

– подчеркнул Тимочко.

Также оккупанты пытаются адаптировать свою тактику на поле боя. Если на протяжении длительного времени россияне атаковали пешим ходом малыми группами, то в последнее время они несколько изменили подход. Теперь они часто используют легкую технику.

Мотоциклы. Багги. Гражданские авто. Все это используют, чтобы как можно быстрее преодолеть зону поражения беспилотников, чтобы зайти в тыл ВСУ. Это усложняет работу нашим военным,

– отметил Тимочко.

Напомним, по состоянию на 18 мая Россия потеряла более 973 тысяч личного состава. Также наши защитники уничтожили 10832 российские танки, 22557 боевых бронированных машин, 27980 артиллерийских систем и т.д.