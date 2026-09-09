В ночь на 9 сентября Россия понесла очередные значительные потери. В частности, на военно-морской базе в Новороссийске в результате комплексного удара Сил обороны Украины с участием Сил беспилотных систем был уничтожен ряд военных плавательных средств, в том числе ракетоносцев.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

Что еще потеряла Россия

Также в российской Анапе "Птицы" СБС уничтожили палубный истребитель Су-33, вертолет Ми-8 и 2 комплекса РЛС, а именно "Каста 2Е2" и РЛС 92Н6 из состава ЗРК С-300/400 в районе Геленджика (Птицы 1 ОЦ СБС).

Всего с начала сентября оккупанты потеряли 13 единиц теневого флота в Черном море в рамках операции "МоЛоЧКа".

А всего за время этой операции с 6 июля по 8 сентября было уничтожено 282 единицы плавсредств теневого флота.

В сентябре потери России в живой силе увеличились на 16% по сравнению с августом.

Существенно выросло среднесуточное число уничтоженного личного состава противника "Птахами" СБС на линии соприкосновения: 411 единиц живой силы в сутки в сентябре против 355 единиц в среднем за сутки в августе,

– сообщил "Мадяр".

В абсолютных цифрах в период с 1 по 8 сентября на счету СБС уже 3395️ оккупантов, также было результативно поражено 16 720 вражеских целей.

Напомним, что 9 сентября Генштаб сообщил о ликвидации более 1,5 миллиона оккупантов убитыми и ранеными.

Это – самые большие потери в одной войне, которые понесла российская армия со времен Второй мировой войны.