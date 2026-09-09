В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 500 870 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 сентября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;

танков – 12 338 (+6);

боевых бронированных машин – 25 290 (+5);

артиллерийских систем – 49 383 (+42);

РСЗО – 2 105 (+1);

средств ПВО – 1 613 (+1);

самолетов – 441 (+0);

вертолетов – 355 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 506 188 (+1 879);

наземных робототехнических комплексов – 2 534 (+13);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводные лодки – 2 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 146 008 (+530);

специальная техника – 4 650 (+3),

крылатые ракеты – 5 103 (+33).

Потери России / Фото Генштаба

Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удары по месту хранения и запуска вражеских беспилотников в Донецке. Также атакам подверглись пункты управления оккупантов в Крыму и на Запорожье.

На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Стрикс" успешно отразили атаку российских разведывательных беспилотников. Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА – "Суперкам", "Орлан" и два беспилотника Zala. Стоимость уничтоженной техники оценивается в 920 тысяч долларов.