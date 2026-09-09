В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 500 870 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Каковы потери России

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 9 сентября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 500 870 (+1 480) человек;
  • танков – 12 338 (+6);
  • боевых бронированных машин – 25 290 (+5);
  • артиллерийских систем – 49 383 (+42);
  • РСЗО – 2 105 (+1);
  • средств ПВО – 1 613 (+1);
  • самолетов – 441 (+0);
  • вертолетов – 355 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 506 188 (+1 879);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 534 (+13);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводные лодки – 2 (+0);
  • автомобильная техника и автоцистерны – 146 008 (+530);
  • специальная техника – 4 650 (+3),
  • крылатые ракеты – 5 103 (+33).

Потери России

Потери России / Фото Генштаба

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Напомним, что Силы обороны Украины нанесли удары по месту хранения и запуска вражеских беспилотников в Донецке. Также атакам подверглись пункты управления оккупантов в Крыму и на Запорожье.

На Южно-Слобожанском направлении пограничники подразделения "Стрикс" успешно отразили атаку российских разведывательных беспилотников. Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА – "Суперкам", "Орлан" и два беспилотника Zala. Стоимость уничтоженной техники оценивается в 920 тысяч долларов.