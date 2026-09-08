Об этом сообщает ГПСУ.

Что известно об уничтоженных вражеских дронах?

Защитники уничтожили сразу четыре БПЛА противника. Среди уничтоженных целей – "Суперкам", "Орлан" и два беспилотника Zala.

Стоит знать! Это российские беспилотники, которые активно используются на фронте для ведения разведки. Они позволяют оккупантам наблюдать за позициями украинских военных, выявлять цели и передавать полученную информацию для дальнейшего применения артиллерии. Уничтожение таких БПЛА важно не только из-за потери дорогостоящей техники, но и из-за лишения противника возможности получать разведывательные данные и корректировать огонь.

Благодаря работе пограничников российские дроны не успели выполнить свои задачи. В частности, они не смогли собрать разведывательные данные и скорректировать огонь российской артиллерии.

Стоимость уничтоженной техники оценивается в 920 тысяч долларов.

Минус 4 российских разведчика: смотрите видео

Напомним, в течение 2 сентября и в ночь на 3 сентября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов российских оккупантов. Огневому поражению подверглись цели на территории временно оккупированного Крыма, а также в Донецкой и Запорожской областях.

В Севастополе украинские военные поразили скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510. Кроме того, там же была поражена мобильная станция радиоэлектронной борьбы дальнего действия "Красуха-4".

Возле Марьиного в оккупированном Крыму защитники также уничтожили пункт управления беспилотниками противника. В Донецкой области, в Желанном, украинские силы поразили склад российских беспилотников, а возле Иловайска – склад с боеприпасами.

В то же время на полигоне "Восточный" в Новопетровке Запорожской области были поражены объекты российских оккупантов. В настоящее время уточняется окончательный масштаб нанесенного противнику ущерба.