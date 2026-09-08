Про це повідомляє ДПСУ.

Що відомо про знищені ворожі дрони?

Захисники знищили одразу чотири БпЛА противника. Серед знищених цілей – "Суперкам", "Орлан" та два безпілотники Zala.

Варто знати! Це російські безпілотники, які активно використовують на фронті для ведення розвідки. Вони дають окупантам змогу спостерігати за позиціями українських військових, виявляти цілі та передавати отриману інформацію для подальшого застосування артилерії. Знищення таких БпЛА важливе не лише через втрату дорогої техніки, а й через позбавлення противника можливості отримувати розвідувальні дані та коригувати вогонь.

Завдяки роботі прикордонників російські дрони не встигли виконати свої завдання. Зокрема, вони не змогли зібрати розвідувальні дані та скоригувати вогонь російської артилерії.

Вартість знищеної техніки оцінюють до 920 тисяч доларів.

Мінус 4 російські розвідники: дивіться відео

Нагадаємо, упродовж 2 вересня та в ніч проти 3 вересня Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Вогневого ураження зазнали цілі на території тимчасово окупованого Криму, а також у Донецькій і Запорізькій областях.

У Севастополі українські військові уразили швидкісний транспортно-десантний катер БК-16 проєкту 02510. Крім того, там же було уражено мобільну станцію радіоелектронної боротьби дальньої дії "Красуха-4".

Біля Мар'їного в окупованому Криму захисники також знищили пункт управління безпілотниками противника. На Донеччині, у Желанному, українські сили уразили склад російських безпілотників, а біля Іловайська – склад із боєприпасами.

Водночас на полігоні "Восточний" у Новопетрівці Запорізької області були уражені об'єкти російських окупантів. Наразі остаточний ступінь завданих противнику збитків уточнюється.