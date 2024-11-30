Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что последние потери России действительно являются рекордными. Из этого можно сделать несколько выводов.

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О чем свидетельствуют высокие потери России

Как отметил Нарожный, 29 ноября Генштаб сообщал аж о 207 боестолкновениях на линии фронта. Такого количества обычно не было. Все держалось на уровне 140-150 боестолкновений. Враг очень сильно давит на разных участках фронта.

Оккупанты пробуют воспользоваться окном возможностей, которое у них открыто до примерно конца января, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп официально вступит в должность.

Путин, очевидно, надеется, что Трамп будет идти на переговоры. Он считает, что у него есть окно возможностей где-то до 20 января или 1 февраля, когда Трамп уже будет в кабинете. Путин хочет пойти на переговоры с позиции силы. И кидает сейчас много личного состава в бой. Поэтому и больше оккупантов удается уничтожать,

– сказал Нарожный.

Понятно, что в такой ситуации нашим защитникам чрезвычайно сложно. Поэтому неудивительно, что на некоторых участках фронта приходится отходить.

Добавим, за минувшие сутки, 29 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1740 оккупантов. Общие потери России уже составляют более 740 тысяч личного состава.