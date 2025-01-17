В Херсонской области уничтожают оккупантов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Россия теряет личный состав

Руководитель ЦПИ поделился видео с подборкой работы наших военных на Херсонщине. Защитники Украины мастерски используют доступное оружие и уничтожают врага. Россияне не имеют покоя на островах в Херсонской области.

Доброе утро. Россиян уничтожают на островах Херсонщины,

– написал Коваленко.

На кадрах можно увидеть успешную работу Сил обороны. Оккупанты нигде не могут спрятаться от наших воинов.

Россияне несут потери: смотрите видео

Украинские защитники продолжают истощать силы врага, нанося ему серьезные потери. 16 января не стало исключением: враг потерял 1670 солдат, а также десятки танков и бронированных машин.

Захватническая война уже стоила российскому режиму почти 816 000 жизней.