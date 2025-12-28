ССО поразили склад "Шахедов", понтонную переправу и технику россиян на ВОТ

В ночь на 28 декабря подразделения Сил специальных операций атаковали вражеские цели на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Для ударов защитники использовали БпЛА FP-2.

В Донецкой области, вблизи Макеевки поражен склад хранения БпЛА типа "Шахед", а неподалеку Никоноровки дронами ССО нанесен удар по понтонной переправе противника. Кроме того, в Луганской области, в районе Антрацита Силы специальных операций отработали по месту расположения ремонтного подразделения из состава 1435 мотострелкового полка.