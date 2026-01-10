Укр Рус
10 января, 06:54
Уничтожены российские танки и сотни солдат: потери врага на 10 января

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Потери личного состава России по состоянию на 10 января 2025 года составляют примерно 1 217 810 человек, из которых 880 за последние сутки.
  • Количество уничтоженных российских танков выросло на 4 единицы, достигнув 11 530.

Россия наступает на фронте несмотря на потери, не жалея своих людей и вооружения. Между тем число ликвидированных на фронте оккупантов ежедневно растет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Какие потери у врага по состоянию на 10 января 2025 года?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 217 810 (+880) человек;
  • танков – 11 530 (+4);
  • боевых бронированных машин – 23 822 (+0);
  • артиллерийских систем – 35 908 (+16);
  • РСЗО – 1 597 (+1);
  • средств ПВО – 1 269 (+0);
  • самолетов – 434 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653);
  • крылатых ракет – 4 155 (+18);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84);
  • специальной техники – 4 039 (+2).


Потери врага с начала войны / Инфографика Генштаба ВСУ

Какие потери были у россиян в последнее время?

  • Недавно украинские войска помешали россиянам продвинуться в Мирнограде. Оккупанты привлекли более 10 подразделений вокруг города. Одна из групп пряталась в фекальной яме. Именно их смогли уничтожить защитники.

  • Силы обороны уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Также удар по оккупантам был нанесен в Донецкой области.