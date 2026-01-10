Уничтожены российские танки и сотни солдат: потери врага на 10 января
- Потери личного состава России по состоянию на 10 января 2025 года составляют примерно 1 217 810 человек, из которых 880 за последние сутки.
- Количество уничтоженных российских танков выросло на 4 единицы, достигнув 11 530.
Россия наступает на фронте несмотря на потери, не жалея своих людей и вооружения. Между тем число ликвидированных на фронте оккупантов ежедневно растет.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери у врага по состоянию на 10 января 2025 года?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 217 810 (+880) человек;
- танков – 11 530 (+4);
- боевых бронированных машин – 23 822 (+0);
- артиллерийских систем – 35 908 (+16);
- РСЗО – 1 597 (+1);
- средств ПВО – 1 269 (+0);
- самолетов – 434 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653);
- крылатых ракет – 4 155 (+18);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84);
- специальной техники – 4 039 (+2).
Потери врага с начала войны / Инфографика Генштаба ВСУ
Какие потери были у россиян в последнее время?
Недавно украинские войска помешали россиянам продвинуться в Мирнограде. Оккупанты привлекли более 10 подразделений вокруг города. Одна из групп пряталась в фекальной яме. Именно их смогли уничтожить защитники.
Силы обороны уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Также удар по оккупантам был нанесен в Донецкой области.