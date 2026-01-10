Уничтожены российские танки и сотни солдат: потери врага на 10 января

Россия наступает на фронте несмотря на потери, не жалея своих людей и вооружения. Между тем число ликвидированных на фронте оккупантов ежедневно растет.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Там больше всего боевых действий, – майор запаса назвал приоритетные для россиян направления в 2026 году Какие потери у врага по состоянию на 10 января 2025 года? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 217 810 (+880) человек;

танков – 11 530 (+4);

боевых бронированных машин – 23 822 (+0);

артиллерийских систем – 35 908 (+16);

РСЗО – 1 597 (+1);

средств ПВО – 1 269 (+0);

самолетов – 434 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 103 414 (+653);

крылатых ракет – 4 155 (+18);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 73 510 (+84);

специальной техники – 4 039 (+2).

Потери врага с начала войны / Инфографика Генштаба ВСУ Какие потери были у россиян в последнее время? Недавно украинские войска помешали россиянам продвинуться в Мирнограде. Оккупанты привлекли более 10 подразделений вокруг города. Одна из групп пряталась в фекальной яме. Именно их смогли уничтожить защитники.

Силы обороны уничтожили эшелон с горюче-смазочными материалами на нефтебазе "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Также удар по оккупантам был нанесен в Донецкой области.