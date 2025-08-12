Владимир Зеленский назвал количество потерь России и Украины в сутки. Эти значения имеют соотношение 1 к 3 с большими потерями у противника.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

К теме Оккупанты проиграли: украинские военные успешно остановили вражескую ДРГ

Что сказал Зеленский о потерях врага и Украины в сутки?

Владимир Зеленский отметил, что сейчас соотношение артиллерии в ВСУ и россиян – 1 к 2,4 в сторону противника. Относительно FPV-дронов – это значение в 1 к 1,4 в пользу Украины.

"Не хватает денег на дроны, поэтому пока 1 к 1,4, хотя мы считаем 1 к 2,5 мы можем легко держать в нашу пользу, даже 1 к 4 могли бы в нашу пользу, но ищем финансирование у европейских партнеров", – объяснил украинский лидер.

Говоря о потерях личного состава на фронте, Владимир Зеленский отметил, что соотношение этого составляет – 1 к 3 в сторону противника по количеству.

Приведу пример вчерашнего дня, в целом примерно так: 968 потерь у России, убитых 531 и 428 раненых, 9 в плену. Мы – 340 потерь за сутки: 18 "двухсотых" и 243 "трехсотых", 79 без вести пропавших,

– отметил Зеленский.

По словам президента Украины сейчас у врага потери больше как в убитых, так и в раненых солдатах.