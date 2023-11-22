Россия за 6 недель потеряла почти 36 тысяч солдат, – Умеров

22 ноября 2023, 20:00
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Источник:

Министерство обороны Украины

В среду, 22 ноября, состоялось 17-е заседание "Рамштайна". В нем также принял участие министр обороны Украины Рустем Умеров, который рассказал о безумных потерях российской армии.

Министр обороны Украины выступил с речью на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Умеров также доложил об успешной работе украинских защитников.

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"Москва понимает только язык силы"

Во время выступления Умеров сообщил, что Силы обороны Украины вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. Он подчеркнул, что это результат ассиметричных действий Украины вместе с партнерами. Кроме того, он подчеркнул, что Россия не планирует останавливаться самостоятельно и "единственный язык, который может понять Москва – это сила".

Умеров также поделился, что за 6 недель так называемая "вторая армия мира" потеряла около 36 тысяч личного состава.

Только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн" – шесть недель назад – Россия потеряла почти 36 тысяч солдат,
– сообщил Умеров, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Он также поблагодарил партнеров за оружие, ведь, в частности, системы HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard изменили ситуацию на фронте. Вместе с тем, Умеров призвал развивать коалиции способностей. Он отметил, что это касается артиллерии, бронетехники, авиации, ВМС, ИТ и разминирования. Министр обороны подчеркнул, что такое вооружение поможет Украине защитить миллионы невинных жизней.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", – сказал министр в речи.

Умеров поблагодарил присутствующих на встрече коллег за ежедневные усилия по поддержке Украины. Министр также добавил, что личная роль и привлечение Ллойда Остина в председательство на встречах в рамках формата "Рамштайн" неоценимы.

Актуальная статистика потерь врага

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу и наносить ему немалые потери в технике и личном составе. Так, только за прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" потеряла около 850 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:

  • личного состава – около 320 670 (+850) человек;
  • танков – 5446 (+7);
  • боевых бронированных машин – 10188 (+14);
  • артиллерийских систем – 7769 (+17);
  • РСЗО – 899 (+0);
  • средств ПВО – 589 (+1);
  • самолетов – 323 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5784 (+13);
  • крылатых ракет – 1564 (+0);
  • кораблей / катеров – 22 (+0);
  • подлодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 10 159 (+25);
  • специальной техники – 1105 (+7).

Автор: Анжеліка Байбак