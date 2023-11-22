Россия за 6 недель потеряла почти 36 тысяч солдат, – Умеров

В среду, 22 ноября, состоялось 17-е заседание "Рамштайна". В нем также принял участие министр обороны Украины Рустем Умеров, который рассказал о безумных потерях российской армии.

Министр обороны Украины выступил с речью на открытии 17-й встречи Контактной группы по обороне Украины в рамках формата "Рамштайн". Умеров также доложил об успешной работе украинских защитников.

Важно Жесткое послание Путину и больше ПВО для Украины: первые итоги 17-го "Рамштайна"

"Москва понимает только язык силы"

Во время выступления Умеров сообщил, что Силы обороны Украины вытеснили российские военные корабли из Черного моря и постепенно восстанавливают свободу мореходства, даже не имея собственного мощного военного флота. Он подчеркнул, что это результат ассиметричных действий Украины вместе с партнерами. Кроме того, он подчеркнул, что Россия не планирует останавливаться самостоятельно и "единственный язык, который может понять Москва – это сила".

Умеров также поделился, что за 6 недель так называемая "вторая армия мира" потеряла около 36 тысяч личного состава.

Только со времени последней встречи в рамках формата "Рамштайн" – шесть недель назад – Россия потеряла почти 36 тысяч солдат,

– сообщил Умеров, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.

Он также поблагодарил партнеров за оружие, ведь, в частности, системы HIMARS, ракеты Stormshadow, SCALP, ATACMS, танки Abrams, Challenger, Leopard изменили ситуацию на фронте. Вместе с тем, Умеров призвал развивать коалиции способностей. Он отметил, что это касается артиллерии, бронетехники, авиации, ВМС, ИТ и разминирования. Министр обороны подчеркнул, что такое вооружение поможет Украине защитить миллионы невинных жизней.

"Наши люди ждут возможности вернуться домой. Отстроить свои дома. Воссоединиться со своими семьями", – сказал министр в речи.

Умеров поблагодарил присутствующих на встрече коллег за ежедневные усилия по поддержке Украины. Министр также добавил, что личная роль и привлечение Ллойда Остина в председательство на встречах в рамках формата "Рамштайн" неоценимы.

Актуальная статистика потерь врага

Украинские защитники продолжают давать отпор врагу и наносить ему немалые потери в технике и личном составе. Так, только за прошедшие сутки так называемая "вторая армия мира" потеряла около 850 оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: