В одном из российских антивоенных каналов показали видео одного из таких кладбищ, где видно множество могил российских военных, передает 24 Канал.

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Российские кладбища расширяются

Кладбища погибших на сво продолжают стремительно расти по всей России. Вполне беспрецедентное явление – ничего подобного не было ни во время Афганистана, ни во время чеченских войн,

– жалуются там.

Отмечают также, что война оставит после себя заметный след в виде сотен тысяч могил по всей территории России: "Путин умрет, а люди будут блуждать среди этих могил и задавать вопросы – а зачем все это было, зачем истребили столько народа". Однако ни одного слова о преступлениях умерших паблик не указывает.

Кладбища российских захватчиков разрастаются: смотрите видео

Напомним, за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 1300 оккупантов. Общие потери личного состава уже превысили более 660 тысяч вражеских солдат. В частности, Силы обороны продолжают успешно уничтожать технику врага.