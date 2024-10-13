В одному з російських антивоєнних каналів показали відео одного з таких цвинтарів, де видно безліч могил російських військових, передає 24 Канал.

Дивіться також На Харківському напрямку бійці "Спартану" спинили наступ ворога на його початку: яскраве відео

Російські кладовища розширюються

Цвинтарі загиблих на сво продовжують стрімко зростати по всій Росії. Цілком безпрецедентне явище – нічого подібного не було ні під час Афганістану, ні під час чеченських воєн,

– скаржаться там.

Зазначають також, що війна залишить після себе помітний слід у вигляді сотень тисяч могил по всій території Росії: "Путін помре, а люди будуть блукати серед цих могил і ставити питання – а навіщо все це було, навіщо винищили стільки народу". Однак жодного слова про злочини померлих паблік не вказує.

Цвинтарі російських загарбників розростаються: дивіться відео

Нагадаємо, протягом минулої доби ЗСУ ліквідували ще 1300 окупантів. Загальні втрати особового складу вже перевищили понад 660 тисяч ворожих солдатів. Зокрема, Сили оборони продовжують успішно нищити техніку ворога.