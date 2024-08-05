Россияне имеют все причины для того, чтобы волноваться. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что заявления оккупантов о якобы мощной системе ПВО является выдумкой.

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Чего боятся россияне

Пропагандисты рассказывают, что над Крымом якобы создана мощнейшая система противовоздушной и противоракетной обороны. Но даже несмотря на это, случаи "хлопка" случаются очень часто.

Обратите внимание, что прилеты по ремонтному заводу в районе Килен-Бухты или по высотам в южной части Севастополя – заставили врага нервничать,

– заметил Владислав Селезнев

Не стоит забывать и о поражении подводной лодки Ростов-на-Дону, которая уже длительное время проходит процедуру восстановления. А также об уничтожении пусковых установок комплекса С-400 "Триумф".

"Казалось, что это самая эффективная система противовоздушной обороны российской армии. Но видим, что она даже саму себя не смогла защитить", – подчеркнул военный эксперт.

Враг несет потери и понимает, что они происходят четко, системно и методично. Вполне вероятно, что украинская армия готовит плацдарм для дальнейших действий уже с использованием авиационной компоненты.

Сейчас россияне пытаются спрятать системы противовоздушной обороны от украинских партизан, которых в Крыму немало. Именно они часто сообщают о точной работе украинских сил.