Росіяни мають всі причини для того, щоб хвилюватися. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що заяви окупантів про нібито найпотужнішу систему ППО є вигадкою.

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Чого бояться росіяни

Пропагандисти розповідають, що над Кримом нібито створена найпотужніша система протиповітряної та протиракетної оборони. Але навіть попри це, випадки "бавовни" трапляються дуже часто.

Зверніть увагу, що прильоти по ремонтному заводу в районі Кілен-Бухти або по висотах у південній частині Севастополя – змусили ворога нервувати,

– зауважив Владислав Селезньов

Не варто забувати й про ураження підводного човна Ростов-на-Дону, який вже тривалий час проходить процедуру відновлення. А також про знищення пускових установок комплексу С-400 "Тріумф".

"Здавалося, що це найефективніша система протиповітряної оборони російської армії. Але бачимо, що вона навіть саму себе не спромоглась захистити", – наголосив військовий експерт.

Ворог зазнає втрат й розуміє, що вони відбуваються чітко, системно й методично. Цілком ймовірно, що українська армія готує плацдарм для подальших дій уже з використанням авіаційної компоненти.

Зараз росіяни намагаються сховати системи протиповітряної оборони від українських партизанів, яких у Криму є чимало. Саме вони часто повідомляють про влучну роботу українських сил.