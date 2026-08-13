Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Каковы потери россиян по состоянию на 13 августа 2026 года?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 августа 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек;

танков – 12 262 (+3);

боевых бронированных машин – 25 130 (+3);

артиллерийских систем – 47 824 (+51);

РСЗО – 2 023 (+1);

средств ПВО – 1 562 (+1);

самолетов – 439 (+0);

вертолетов – 354 (+0);

наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634);

крылатых ракет – 5 007 (+0);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474);

специальной техники – 4 522 (+6).



Потери противника на 13 августа 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны провели масштабную атаку на военно-морскую базу России в Новороссийске. В результате операции, по предварительным данным, были поражены 4 российских военных корабля.

Речь идет о двух фрегатах проекта 11356Р – носителях крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также сообщалось об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков" и малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М".

Владимир Зеленский, комментируя операцию, заявил, что для нанесения удара впервые в истории слаженно применили целый ряд отечественного вооружения. Среди них ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс", "Длинный Нептун" и другие.