Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Каковы потери россиян по состоянию на 13 августа 2026 года?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 12 августа 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 462 970 (+1 310) человек;
- танков – 12 262 (+3);
- боевых бронированных машин – 25 130 (+3);
- артиллерийских систем – 47 824 (+51);
- РСЗО – 2 023 (+1);
- средств ПВО – 1 562 (+1);
- самолетов – 439 (+0);
- вертолетов – 354 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 2 215 (+12);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 457 973 (+1 634);
- крылатых ракет – 5 007 (+0);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 133 405 (+474);
- специальной техники – 4 522 (+6).
Потери противника на 13 августа 2026 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, в ночь на 12 августа Силы обороны провели масштабную атаку на военно-морскую базу России в Новороссийске. В результате операции, по предварительным данным, были поражены 4 российских военных корабля.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Речь идет о двух фрегатах проекта 11356Р – носителях крылатых ракет "Калибр" – "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Также сообщалось об ударе по патрульному кораблю проекта 22160 "Василий Быков" и малому ракетному кораблю проекта 21631 "Буян-М".
Владимир Зеленский, комментируя операцию, заявил, что для нанесения удара впервые в истории слаженно применили целый ряд отечественного вооружения. Среди них ракеты "Паляница", "Пекло", "Барс", "Длинный Нептун" и другие.