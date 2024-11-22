Общие потери врага уже достигают 728 300 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:

личного состава – около 728 300 (+1050) человек,

танков – 9 399 (+1),

боевых бронированных машин – 19 156 (+13),

артиллерийских систем – 20 736 (+5),

РСЗВ – 1 254 (+1),

средства ПВО – 1 004 (+1),

самолетов – 369 (+0),

вертолетов – 329 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 260 (+1),

крылатые ракеты – 2 764 (+8),

корабли/катера – 28 (+0),

подводные лодки – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 29 777 (+32),

специальная техника – 3 675 (+1).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, за прошедшие сутки стало известно, что бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил на полигоне в Запорожской области. Отмечается, что взвод захватчиков проводил учения по тактической медицине на этом полигоне.