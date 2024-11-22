Общие потери врага уже достигают 728 300 личного состава. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери России в войне
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 728 300 (+1050) человек,
- танков – 9 399 (+1),
- боевых бронированных машин – 19 156 (+13),
- артиллерийских систем – 20 736 (+5),
- РСЗВ – 1 254 (+1),
- средства ПВО – 1 004 (+1),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 260 (+1),
- крылатые ракеты – 2 764 (+8),
- корабли/катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29 777 (+32),
- специальная техника – 3 675 (+1).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
К слову, за прошедшие сутки стало известно, что бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению вражеских сил на полигоне в Запорожской области. Отмечается, что взвод захватчиков проводил учения по тактической медицине на этом полигоне.