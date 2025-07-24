Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага по состоянию на 24 июля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

личного состава – около 1 046 270 (+1 050);

танков – 11 046 (+5);

боевых бронированных машин – 23 047 (+10);

артиллерийских систем – 30 746 (+24);

РСЗВ – 1 446 (+1);

средств ПВО – 1 199 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);

крылатых ракет – 3 533 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери врага на 24 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ