Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери врага по состоянию на 24 июля?
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:
- личного состава – около 1 046 270 (+1 050);
- танков – 11 046 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 047 (+10);
- артиллерийских систем – 30 746 (+24);
- РСЗВ – 1 446 (+1);
- средств ПВО – 1 199 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);
- крылатых ракет – 3 533 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);
- специальной техники – 3 935 (+0).
Потери врага на 24 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ