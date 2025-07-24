Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага по состоянию на 24 июля?

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 046 270 (+1 050);
  • танков – 11 046 (+5);
  • боевых бронированных машин – 23 047 (+10);
  • артиллерийских систем – 30 746 (+24);
  • РСЗВ – 1 446 (+1);
  • средств ПВО – 1 199 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 47 638 (+86);
  • крылатых ракет – 3 533 (+0);
  • кораблей и катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 56 137 (+96);
  • специальной техники – 3 935 (+0).

Потери врага на 24 июля
Потери врага на 24 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ