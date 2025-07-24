Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати ворога станом на 24 липня?
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:
- особового складу – близько 1 046 270 (+1 050);
- танків – 11 046 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 047 (+10);
- артилерійських систем – 30 746 (+24);
- РСЗВ – 1 446 (+1);
- засобів ППО – 1 199 (+0);
- літаків – 421 (+0);
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);
- крилатих ракет – 3 533 (+0);
- кораблів та катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);
- спеціальної техніки – 3 935 (+0).
Втрати ворога на 24 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ