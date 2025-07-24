Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни заявили про загибель генерал-майора Олександра Корнєва

Які втрати ворога станом на 24 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

особового складу – близько 1 046 270 (+1 050);

танків – 11 046 (+5);

бойових броньованих машин – 23 047 (+10);

артилерійських систем – 30 746 (+24);

РСЗВ – 1 446 (+1);

засобів ППО – 1 199 (+0);

літаків – 421 (+0);

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);

крилатих ракет – 3 533 (+0);

кораблів та катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);

спеціальної техніки – 3 935 (+0).



Втрати ворога на 24 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ