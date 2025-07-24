Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми Росіяни заявили про загибель генерал-майора Олександра Корнєва

Які втрати ворога станом на 24 липня?

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 046 270 (+1 050);
  • танків – 11 046 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 047 (+10);
  • артилерійських систем – 30 746 (+24);
  • РСЗВ – 1 446 (+1);
  • засобів ППО – 1 199 (+0);
  • літаків – 421 (+0);
  • гелікоптерів – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 638 (+86);
  • крилатих ракет – 3 533 (+0);
  • кораблів та катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 56 137 (+96);
  • спеціальної техніки – 3 935 (+0).

Втрати ворога на 24 липня
Втрати ворога на 24 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ