Война в Украине стоила России полмиллиона погибших военнослужащих, – разведка Великобритании

Военная разведка Великобритании оценивает число погибших российских солдат в 500 тысяч человек с начала полномасштабного вторжения. Общие же потери агрессора, с учетом раненых, достигли около 1,5 миллиона солдат.

Британский военный назвал эти потери бессмысленными. Об этом сообщает издание Sky News.

Что говорят в Великобритании?

Начальник штаба обороны Великобритании маршал авиации сэр Рич Найтон озвучил число погибших оккупантов с начала полномасштабной войны. Британский военачальник подчеркнул, что большую часть этих потерь армия страны-агрессора понесла уже после января 2023 года.

Он отметил, что за это время ценой колоссальных жертв России удалось оккупировать лишь около 2% территории Украины.

Эти цифры наглядно иллюстрируют бессмысленную и напрасную трату человеческих жизней ради столь незначительного прогресса,

– заявил военный.

Несмотря на это, западные чиновники отмечают, что не видят никаких признаков того, что огромные потери россиян, а также проблемы с экономикой изменили цель Путина по покорению Украины.

Напомним, что по данным Генштаба ВСУ общие потери личного состава оккупантов превысили отметку в 1,5 миллиона человек. Это превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.