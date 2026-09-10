Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, 9 сентября 2026 года общие боевые потери личного состава российских войск с начала полномасштабного вторжения превысили отметку в 1 500 000 человек.

Этот показатель превышает потери в войнах за восемь десятилетий

На сегодняшний день общие боевые потери личного состава России с начала полномасштабного вторжения в Украину превысили отметку в 1 500 000 оккупантов, убитых и раненых.

Это – самые большие потери в одной войне, которые понесла российская армия со времен Второй мировой войны.

Эта цифра превышает совокупные потери советской и российской армий во всех войнах и вооруженных конфликтах второй половины XX и начала XXI века, взятых вместе.

Это также в 100 раз больше, чем потери СССР в Афганистане за 10 лет, а также в 125 раз больше, чем официально признанные потери агрессора в Первой и Второй чеченских войнах.

За каждой учтенной единицей российских потерь стоит конкретный оккупант, пришедший с оружием на украинскую землю, и титаническая, ежедневная совместная работа Сил обороны Украины и всего украинского народа,

– отметили в Генштабе.

Российские потери / Генштаб

Напомним, что только за август 2026 года Россия потеряла на войне 43 000 солдат. При этом в ряды оккупационной армии за этот же период удалось привлечь лишь 39 000 человек.

По оценкам военной разведки, в течение 2026 и 2027 годов Москва намерена мобилизовать в армию около 600 000 человек.