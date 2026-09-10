Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, 9 вересня 2026 року загальні бойові втрати особового складу російських військ від початку повномасштабного вторгнення перетнули позначку в 1 500 000 осіб.

Показник, що перевищує втрати у війнах за вісім десятиліть

На сьогодні загальні бойові втрати особового складу Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну перетнули позначку в 1 500 000 окупантів вбитими та пораненими.

Це – найбільші втрати в одній війні, яких зазнала російська армія з часів Другої світової.

Ця цифра перевищує сукупні втрати радянської та російської армій у всіх війнах і збройних конфліктах другої половини XX та початку XXI століття разом узятих.

Це також ⁠в 100 разів більше за втрати СРСР в Афганістані за 10 років, а ще – ⁠в 125 разів більше за офіційно визнані втрати агресора в Першій та Другій чеченських війнах.

За кожною облікованою одиницею російських втрат стоїть конкретний окупант, який прийшов зі зброєю на українську землю, і титанічна, щоденна спільна робота Сил оборони України та всього українського народу,

– зазначили у Генштабі.

Російські втрати / Генштаб

Нагадаємо, що лише за серпень 2026 року Росія втратила на війні 43 000 солдатів. При цьому до лав окупаційної армії за цей же період вдалося залучити лише 39 000 осіб.

За оцінками воєнної розвідки, протягом 2026 та 2027 років Москва прагне мобілізувати до армії близько 600 000 осіб.