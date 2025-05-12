12 мая, 07:45
Еще 1170 оккупантов и немало уничтоженной техники: потери врага на 12 мая
Основні тези
- Силы обороны Украины ликвидировали 1170 российских военных за минувшие сутки.
- С начала вторжения Россия потеряла более 967 тысяч личного состава и значительное количество техники.
Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Враг продолжает нести потери в технике и личном составе.
Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1170 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной на 12 мая
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 967 060 (+1170);
- танков – 10 800 (+8);
- боевых бронированных машин – 22 473 (+27);
- артиллерийских систем – 27 718 (+48);
- РСЗВ – 1381 (+0);
- средств ПВО – 1162 (+3);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 335 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141);
- крылатых ракет – 3191 (+0);
- кораблей и катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (171);
- специальной техники – 3884 (+6);
Потери России в войне на 12 мая / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика
К слову, недавно на Новопавловском направлении враг потерял около 50 мотоциклов, в частности до 20 квадроциклов и багги.