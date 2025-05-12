Еще 1170 оккупантов и немало уничтоженной техники: потери врага на 12 мая

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Враг продолжает нести потери в технике и личном составе.

Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1170 российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной на 12 мая

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

личного состава – около 967 060 (+1170);

танков – 10 800 (+8);

боевых бронированных машин – 22 473 (+27);

артиллерийских систем – 27 718 (+48);

РСЗВ – 1381 (+0);

средств ПВО – 1162 (+3);

самолетов – 372 (+0);

вертолетов – 335 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 35 678 (+141);

крылатых ракет – 3191 (+0);

кораблей и катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 48 118 (171);

специальной техники – 3884 (+6);



Потери России в войне на 12 мая / Инфографика Генштаба ВСУ / Инфографика

К слову, недавно на Новопавловском направлении враг потерял около 50 мотоциклов, в частности до 20 квадроциклов и багги.