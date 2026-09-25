О очередной партии уничтоженных оккупантов, а также их технике, сообщили в Генштабе.

Каковы потери врага?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:

  • личного состава – около 525 570 (+1 590) человек;
  • танков – 12 369 (+2);
  • боевых бронированных машин – 25 415 (+13);
  • артиллерийских систем – 50 275 (+35);
  • РСЗО – 2 157 (+3);
  • средств ПВО – 1 669 (+0);
  • самолетов – 443 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223);
  • наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9);
  • кораблей/катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370);
  • специальной техники – 4 741 (+1);
  • крылатых ракет – 5 118 (+7).

Кстати, ранее мы писали о том, как на Торецком направлении операторы беспилотников подразделения "Феникс" продемонстрировали результаты своей работы. С помощью дронов украинские военные поразили вражеские реактивные системы "Солнцепьок" и "Ураган".

Также пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что украинские военные начали прицельно уничтожать инфраструктуру вражеских беспилотников на восточном фронте. Под удар попали склады и командные пункты российской группировки "Рубикон".