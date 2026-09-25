Более 1,5 тысячи солдат и гора ценной техники: какие потери понес враг по состоянию на 25 сентября
Кремлевский диктатор по-прежнему мечтает о захвате больших украинских городов, почему он готов пожертвовать далеко не одним российским солдатом. А потери, которые наносят агрессору Силы обороны Украины, действительно значительны.
О очередной партии уничтоженных оккупантов, а также их технике, сообщили в Генштабе.
Каковы потери врага?
По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:
- личного состава – около 525 570 (+1 590) человек;
- танков – 12 369 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 415 (+13);
- артиллерийских систем – 50 275 (+35);
- РСЗО – 2 157 (+3);
- средств ПВО – 1 669 (+0);
- самолетов – 443 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223);
- наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9);
- кораблей/катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370);
- специальной техники – 4 741 (+1);
- крылатых ракет – 5 118 (+7).
Кстати, ранее мы писали о том, как на Торецком направлении операторы беспилотников подразделения "Феникс" продемонстрировали результаты своей работы. С помощью дронов украинские военные поразили вражеские реактивные системы "Солнцепьок" и "Ураган".
Также пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что украинские военные начали прицельно уничтожать инфраструктуру вражеских беспилотников на восточном фронте. Под удар попали склады и командные пункты российской группировки "Рубикон".