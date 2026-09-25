Кремлевский диктатор по-прежнему мечтает о захвате больших украинских городов, почему он готов пожертвовать далеко не одним российским солдатом. А потери, которые наносят агрессору Силы обороны Украины, действительно значительны.

О очередной партии уничтоженных оккупантов, а также их технике, сообщили в Генштабе.

Каковы потери врага?

По данным Генштаба, с 24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили:

личного состава – около 525 570 (+1 590) человек;

танков – 12 369 (+2);

боевых бронированных машин – 25 415 (+13);

артиллерийских систем – 50 275 (+35);

РСЗО – 2 157 (+3);

средств ПВО – 1 669 (+0);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223);

наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370);

специальной техники – 4 741 (+1);

крылатых ракет – 5 118 (+7).

Кстати, ранее мы писали о том, как на Торецком направлении операторы беспилотников подразделения "Феникс" продемонстрировали результаты своей работы. С помощью дронов украинские военные поразили вражеские реактивные системы "Солнцепьок" и "Ураган".

Также пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире 24 Канала отметил, что украинские военные начали прицельно уничтожать инфраструктуру вражеских беспилотников на восточном фронте. Под удар попали склады и командные пункты российской группировки "Рубикон".