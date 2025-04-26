Детали операции рассказали в Национальной гвардии Украины, передает 24 Канал. Направление атаки противника было известно заранее благодаря бойцам 4-го батальона оперативного назначения "Сила Свободы" бригады "Рубеж".

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Какие потери понес враг

В результате отражения российского штурма украинские защитники ликвидировали 18 оккупантов, еще 5 захватчиков – ранены.

Наши воины встретили нападающих с холодной решимостью. FPV-дроны точно поражали цели, а сбросы уничтожали врага, где бы он ни прятался,

– отметили военные.

Бригада "Рубеж" показала штурм противника: смотрите видео

Напомним, недавно в ОСУВ "Хортица" показали боевую работу 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады в Часовом Яру в Донецкой области. Там российская армия потеряла противотанковый ракетный комплекс "Корнет", портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1", а также камеру дальнего наблюдения.