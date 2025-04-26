Деталі операції розповіли в Національній гвардії України, передає 24 Канал. Напрямок атаки противника був відомий заздалегідь завдяки бійцям 4-го батальйону оперативного призначення "Сила Свободи" бригади "Рубіж".

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Яких втрат зазнав ворог

Унаслідок відбиття російського штурму українські захисники ліквідували 18 окупантів, ще 5 загарбників – поранено.

Наші воїни зустріли нападників з холодною рішучістю. FPV-дрони влучно вражали цілі, а скиди нищили ворога, де б він не ховався,

– зазначили військові.

Бригада "Рубіж" показала штурм противника: дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно в ОСУВ "Хортиця" показали бойову роботу 5-ї окремої штурмової Київської бригади в Часовому Яру на Донеччині. Там російська армія втратила протитанковий ракетний комплекс "Корнет", портативну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", а також камеру дальнього спостереження.