Оккупанты теряют не только личный состав, но и ценную технику. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.

Смотрите также Еще 1280 оккупантов и более 360 единиц техники и вооружения: потери врага на 21 февраля

Какие потери ценной техники понесла российская армия

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг говорит, что, по-прежнему, основным ударным направлением остается Покровский в Донецкой области.

Российские войска продолжают наступление: они достигли южных пригородов Покровска, под их контролем также находится село Котлино, на юго-западе от Покровска,

– рассказывает Кивисельг.

В то же время на Кураховском направлении россиянам удалось захватить населенные пункты Дачное и Улаклы. Следующим под контроль российской армии может попасть село Константинополь. Кроме этого, существует угроза окружения украинских подразделений в этом районе.

Однако, стоит отметить, что ситуацию смягчает река Волчья. Она протекает в северной части потенциального "котла" и является естественным препятствием для российских военных.

Кивисельг говорит, что за февраль российская армия продвигалась в среднем на один квадратный километр в день и во время наступления потеряла ценную технику. В частности, в Донецке украинским Силам обороны удалось уничтожить российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и впервые ликвидировать тяжелую огнеметную систему ТОС-2.

По словам Кивисельга, теперь оккупанты могут испытывать проблемы с артиллерией и ее применением. Он также добавляет, что поступают сообщения о том, что Кремль ожидает новые поставки ракет и боеприпасов из КНДР для артиллерийских систем калибра 122 и 152 миллиметров.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии отмечает, что переброска личного состава и техники из Северной Кореи и других стран-союзников России свидетельствует о значительной зависимости российских войск от внешней помощи.